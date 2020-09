Chi è Adua Del Vesco | l’attrice italiana che ha fatto esplodere l’Ares Gate

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 24 settembre 2020)Delè un’attrice, conosciuta per l’interpretazione del personaggio di Nunzia Verderame nella mini-serie Non è stato mio figlio trasmessa su Canale 5. Inoltre, è famosa anche per i suoi ex fidanzati famosi, tra cui Gabriel Garko e Massimiliano Morra, entrambi conosciuti sul set delle fiction Mediaset prodotte da Ares Film. Ed è proprio il legame con la nota casa di produzione il motivo per cui la ragazza viene associata all’Ares, scoppiato all’interno della casa del Grande Fratello Vip durante la quinta edizione. Ma conosciamo meglio chi è Rosalinda Cannavò (nome vero diDel), parlando dei dettagli più significativi della vita privata di: dalla biografia ...