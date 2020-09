Calvi dell’Umbria | Guido Grillini è riconfermato sindaco con il 77 | 88% di preferenze con la lista civica ‘Calvi Tradizione e Innovazione’

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 24 settembre 2020)DELL’UMBRIA –Ildidell’Umbria,nel suo ruolo di primo cittadino con il 77,88% dicomunica quanto segue: “Ringrazio pubblicamente tutti gli elettori che hanno espresso la loro preferenza confermandomididell’Umbria per la seconda volta, esprimendo in tal modo la loro approvazione e soddisfazione per il lavoro svolto nei cinque anni di mandato caratterizzati da un forte e costante lavoro di squadra dellae Innovazione’. Vogliamo precisare e ribadire, proprio nel rispetto della volonta’ degli elettori, che Noi siamo una ...