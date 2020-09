Calciomercato Genoa: incontro tra Preziosi e l’agente di Ranocchia, le ultime (Di giovedì 24 settembre 2020) Calciomercato Genoa: incontro tra Enrico Preziosi e Tulio Tinti, agente di Ranocchia. I rossoblù vogliono il difensore incontro di mercato a Milano per il Genoa di Enrico Preziosi. Il numero uno del club rossoblù ha incontrato gli agenti di Andrea Ranocchia per pianificare il passaggio del difensore in Liguria. Mercato in uscita attivissimo per l’Inter che dopo aver salutato Candreva e Godin si appresta a dire addio anche all’ex Bari. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020)tra Enricoe Tulio Tinti, agente di. I rossoblù vogliono il difensoredi mercato a Milano per ildi Enrico. Il numero uno del club rossoblù ha incontrato gli agenti di Andreaper pianificare il passaggio del difensore in Liguria. Mercato in uscita attivissimo per l’Inter che dopo aver salutato Candreva e Godin si appresta a dire addio anche all’ex Bari. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Non solo il #Genoa su #Sanabria: il #Verona è pronto a sottoporre un'offerta al Betis - SkySport : Genoa, Pjaca: 'Qui per rinascere'. Badelj: 'Voglio fare grandi cose' - DiMarzio : #Calciomercato #Genoa, accordo vicino con la #Juventus per #Pellegrini Si continua a lavorare per la pista… - BombeDiVlad : ??? #Calciomercato - Il #Genoa in pressing su #Ranocchia ?? Incontro tra #Preziosi e gli agenti del calciatore (FOT… - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Enrico #Preziosi a Milano: il #Genoa vuole chiudere per Andrea #Ranocchia dall'#Inter. Sempre viva la pista Mario #Balotell… -