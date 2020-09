Bayern Monaco | Coman retroscen sulla finale di Champions | “Ho paura dei colpi di testa e il giorno prima in allenamento…”

(Di giovedì 24 settembre 2020) Kingsleyè stato il match winner delladiLeague disputata il 23 agosto contro il Paris Saint-Germain e anche questa sera, nella sfida contro il Siviglia per la Supercoppa Europea spera di essere protagonista, magari con un colpo di, gesto tecnico che ha deciso l'assegnazione della Coppa dalle grandi orecchie. Eppure, intervistato dal sito della Uefa, il calciatore offensivo del, ha ammesso di... averdire il pallone in quel modo.: "Hodeidi"caption id="attachment 1011269" align="alignnone" width="712"(Getty Images)/caption"Vogliamo sempre vincere e portare a casa più ...

Ora ne abbiamo la possibilità e daremo il massimo per vincerla”. Esordisce in questo modo l’esterno d’attacco del Bayern Monaco a proposito della finale contro gli spagnoli di questa sera che si terrà ...Il primo atto della nuova stagione di competizioni Uefa scatta con la Supercoppa: questa sera a Budapest, alle 21 diretta su Canale 5 e in streaming sul sito, super-sfida tra Bayern Monaco e Siviglia.