Atalanta | De Roon | “Per lo scudetto se ne riparlerà tra tre mesi Ilicic? Ha bisogno di tempo”

"I nostri obiettivi? Juventus, Inter e Napoli devono giocare per lo scudetto, noi vedremo tra 3-4 mesi come siamo messi: sarebbe una grande cosa ripetere quanto fatto nell'ultima stagione". Queste le parole di Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta in merito alla nuova stagione di Serie A. "E' andato via Castagne ma abbiamo comprato 4-5 giocatori – ha proseguito il calciatore nerazzurro ai microfoni di Sky SPort – Ho avuto di conoscerne alcuni, sono forti, poi deve arrivare Miranchuk e forse tra poco anche Ilicic. Josip ha bisogno di tempo, si sta allenando, non è ancora al 100%, ma quando sarà al meglio ci darà un grande aiuto. Abbiamo una squadra abbastanza forte", ha concluso.

