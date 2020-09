ANSU FATI, IL MILLION DOLLAR BABY A PROVA DI FUTURO DEL BARCELLONA (Di giovedì 24 settembre 2020) Per una stella che, viste le vicissitudini degli ultimi tempi, rischia di offuscarsi, ce n’è un’altra, in casa BARCELLONA, pronta a splendere: è ANSU FATI. I blaugrana, è cosa nota, hanno fondato gran parte delle proprie fortune sportive (e non solo) sulla “cantera”, quella in grado di sfornare giocatori del calibro di Messi, Busquets, Thiago Alcantara, Sergi Roberto, Jordi Alba… E a proposito di Messi, proprio dalla cantera il BARCELLONA sembra già aver individuato il potenziale erede della Pulce. Troppo presto parlare di un vero e proprio passaggio di consegne, ma non è certamente un caso se ieri l’enfant prodige spagnolo non soltanto è ufficialmente passato in prima squadra, ereditando il numero 22 lasciato libero da Arturo Vidal, ma ha ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) Per una stella che, viste le vicissitudini degli ultimi tempi, rischia di offuscarsi, ce n’è un’altra, in casa, pronta a splendere: è. I blaugrana, è cosa nota, hanno fondato gran parte delle proprie fortune sportive (e non solo) sulla “cantera”, quella in grado di sfornare giocatori del calibro di Messi, Busquets, Thiago Alcantara, Sergi Roberto, Jordi Alba… E a proposito di Messi, proprio dalla cantera ilsembra già aver individuato il potenziale erede della Pulce. Troppo presto parlare di un vero e proprio passaggio di consegne, ma non è certamente un caso se ieri l’enfant prodige spagnolo non soltanto è ufficialmente passato in prima squadra, ereditando il numero 22 lasciato libero da Arturo Vidal, ma ha ...

