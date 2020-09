Alex Zanardi «risponde a stimoli visivi e acustici»

(Di giovedì 24 settembre 2020)». Sono le notizie che arrivano dall'ultimo bollettino medico dell'ex-pilota di F1 che «sta affrontando un percorso di cure sub-intensive, predisposto da una équipe multidisciplinare coordinata dai professori Luigi Beretta, direttore della Neurorianimazione, Mario Bussi, direttore di Otorinolaringoiatria, Sandro Iannaccone, direttore della Neuroriabilitazione, e Pietro Mortini, direttore della Neurochirurgia». Il campione paralimpico è ricoverato al San Raffaele di Milano dal 24 luglio dopo l'incidente stradale avvenuto a Pienza, in Toscana, lo scorso 19 giugno mentre era impegnato in una gara di handbike. Tuttavia i medici hanno anche precisato che «a fronte di questi progressi ...

LiaCapizzi : Forza Alex ???? Zanardi, ospedale San Raffaele: 'Effettuato un intervento (di 2 previsti) di ricostruzione cranio f… - fattoquotidiano : Alex Zanardi, nuovo intervento di ricostruzione cranio-facciale: “Un successo. Risponde agli stimoli visivi e acust… - Eurosport_IT : Forza Alex! ?? #Zanardi | #SanRaffaele - AlekCaruso : RT @ProfCampagna: #Zanardi Dal San Raffaele è stato comunicato che l'intervento per ricostruire il cranio facciale è stato eseguito con su… - federicob95 : RT @P300it: Aggiornamento del San Raffaele sulle condizioni di Alex Zanardi ? di Alessandro Secchi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi

MILANO - Lo dice in un comunicato il San Raffaele di Milano, dove il campione di handbike è ricoverato dal 24 luglio. Nell'incidente di giugno l'ex pilota aveva subito gravi lesioni e ora continuerà i ...Ci sono "progressi significativi" nelle condizioni di Alex Zanardi. Lo afferma una nota dell'ospedale San Raffaele, dove l'ex pilota è ricoverato dal 24 luglio, in seguito al drammatico incidente in h ...