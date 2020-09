"Zitta gallina", "Vai via". Scoppia la "rissa" in tv fra Corona e la Berlinguer - (Di mercoledì 23 settembre 2020) Novella Toloni A Cartabianca è andato in onda l'ennesimo scontro tra l'opinionista e la conduttrice. Corona dopo aver dato della "gallina" alla Berlinguer ha chiuso il collegamento bruscamente Volano stracci in prima serata tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. Che questo fosse il suo ultimo anno da opinionista a Cartabianca lo scrittore lo aveva anticipato qualche settimana fa. Ma l'ennesimo scontro consumatosi in prima serata con la conduttrice potrebbe aver accelerato il suo addio alla televisione. Mauro Corona questa volta c'è andato giù pesante e dopo aver dato della "gallina" alla Berlinguer ha interrotto bruscamente il collegamento sotto lo sguardo attonito dell'altro ospite, Claudio Amendola. nodo 1869583 Non ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Novella Toloni A Cartabianca è andato in onda l'ennesimo scontro tra l'opinionista e la conduttrice.dopo aver dato della "" allaha chiuso il collegamento bruscamente Volano stracci in prima serata tra Mauroe Bianca. Che questo fosse il suo ultimo anno da opinionista a Cartabianca lo scrittore lo aveva anticipato qualche settimana fa. Ma l'ennesimo scontro consumatosi in prima serata con la conduttrice potrebbe aver accelerato il suo addio alla televisione. Mauroquesta volta c'è andato giù pesante e dopo aver dato della "" allaha interrotto bruscamente il collegamento sotto lo sguardo attonito dell'altro ospite, Claudio Amendola. nodo 1869583 Non ...

