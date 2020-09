Wolverhampton, tifoso riproduce nuova maglia con vestito della moglie: il club gliene regala una originale (Di mercoledì 23 settembre 2020) In queste ore è diventato virale sul web. Si chiama Alan ed è un tifoso molto simpatico del Wolverhampton. L'uomo aveva provato a riprodurre la maglia away della sua squadra del cuore indossando un vestito floreale della moglie sopra la maglia della passata stagione dei Wolves. Risultato? Beh, qualcosa di molto simile alla divisa attuale.Lo scatto ha fatto il giro dei social, tanto che lo stesso club inglese ha deciso di contattarlo e fargli una sorpresa.Wolverhampton: il regalo al tifosoCome mostrato da tanti media via social, Alan aveva provato ad imitare la divisa di questa stagione con un abito della sua compagna: le maniche ospitano il bianco ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 23 settembre 2020) In queste ore è diventato virale sul web. Si chiama Alan ed è unmolto simpatico del. L'uomo aveva provato a riprodurre laawaysua squadra del cuore indossando unflorealesopra lapassata stagione dei Wolves. Risultato? Beh, qualcosa di molto simile alla divisa attuale.Lo scatto ha fatto il giro dei social, tanto che lo stessoinglese ha deciso di contattarlo e fargli una sorpresa.: il regalo alCome mostrato da tanti media via social, Alan aveva provato ad imitare la divisa di questa stagione con un abitosua compagna: le maniche ospitano il bianco ...

ItaSportPress : Wolverhampton, tifoso riproduce nuova maglia con vestito della moglie: il club gliene regala una originale -… - AttilaAzureRive : RT @CB_Ignoranza: Un tifoso del Wolverhampton ha provato a 'rifare in casa' la maglia della sua squadra del cuore usando una vestaglia di s… - Sheva0007 : RT @CB_Ignoranza: Un tifoso del Wolverhampton ha provato a 'rifare in casa' la maglia della sua squadra del cuore usando una vestaglia di s… - 80yeye80 : RT @CB_Ignoranza: Un tifoso del Wolverhampton ha provato a 'rifare in casa' la maglia della sua squadra del cuore usando una vestaglia di s… - Tsubychan1984 : RT @CB_Ignoranza: Un tifoso del Wolverhampton ha provato a 'rifare in casa' la maglia della sua squadra del cuore usando una vestaglia di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Wolverhampton tifoso Riproduce la maglia del Wolverhampton con un vestito della moglie, il club gli regala quella ufficiale DerbyDerbyDerby Chiesa aspetta la Juve: ecco perché si può fare

Esce uno, entra un altro e non è detto che l’incastro non vada in porto con la preziosa collaborazione di tutte le parti in causa: Douglas Costa al Wolverhampton (o comunque ... e pazienza se più di ...

Esce uno, entra un altro e non è detto che l’incastro non vada in porto con la preziosa collaborazione di tutte le parti in causa: Douglas Costa al Wolverhampton (o comunque ... e pazienza se più di ...