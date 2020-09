WhatsApp, come inviare foto e video che si autodistruggono (Di mercoledì 23 settembre 2020) Gli utenti chiedono da tempo a WhatsApp la possibilità di inviare messaggi e file multimediali come foto, video e gif che si autodistruggono Gli sviluppatori di WhatsApp non si fermano mai. I developer sono alla continua ricerca di soluzioni innovative per soddisfare le richieste che arrivano da moltissimi utenti in giro per il mondo. Tra … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 23 settembre 2020) Gli utenti chiedono da tempo ala possibilità dimessaggi e file multimedialie gif che siGli sviluppatori dinon si fermano mai. I developer sono alla continua ricerca di soluzioni innovative per soddisfare le richieste che arrivano da moltissimi utenti in giro per il mondo. Tra … L'articolo proviene da YesLife.it.

chris09549389 : @GianniVEVO2021 scusi signor gianni siccome mi è appena successa sta cosa : una donna che conosco, è una cosa senz… - OlimpoRoma : Vi aspettiamo! Tutti i giorni dalle 15:30 all'01:00 per il relax come piace a noi.... ?? TERME CLUB PRIVÈ Via Roccal… - fuoripostoluogo : RT @picchina: Una serie di domande: 1) chi non è radicato nel tessuto sociale, perché magari trasferitosi da poco, come farà a saperlo se e… - picchina : Una serie di domande: 1) chi non è radicato nel tessuto sociale, perché magari trasferitosi da poco, come farà a sa… - solischild : @harinezumi4b RIDO MALISSIMO Quindi confermi la mia teoria che tutti gli archeologi prima o poi hanno come foto pr… -