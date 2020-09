Un nuovo iPhone SE Plus nel 2021 ma a prezzo ancora più basso (Di mercoledì 23 settembre 2020) Non c’è solo l’iPhone 12 all’orizzonte ma anche un rinnovato iPhone SE, forse in una variante Plus per caratteristiche hardware ma dal prezzo piccolo. Ne è davvero convinto il noto analista Ming-Chi Kuo, da sempre protagonista di anticipazioni molto interessanti ma anche realistiche per il mondo Apple. Quale potrebbe essere la finestra di lancio esatta di un simile dispositivo? Con quale strategia si punterebbe ad una nuova variante del modello? Sempre secondo Ming-Chi Kuo l’iPhone SE Plus non arriverebbe né insieme all’iPhone 12 atteso in ottobre, né in primavera come è consuetudine per la serie. In particolar modo Apple avrebbe pensato alla seconda metà del 2021 come periodo ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Non c’è solo l’12 all’orizzonte ma anche un rinnovatoSE, forse in una varianteper caratteristiche hardware ma dalpiccolo. Ne è davvero convinto il noto analista Ming-Chi Kuo, da sempre protagonista di anticipazioni molto interessanti ma anche realistiche per il mondo Apple. Quale potrebbe essere la finestra di lancio esatta di un simile dispositivo? Con quale strategia si punterebbe ad una nuova variante del modello? Sempre secondo Ming-Chi Kuo l’SEnon arriverebbe né insieme all’12 atteso in ottobre, né in primavera come è consuetudine per la serie. In particolar modo Apple avrebbe pensato alla seconda metà delcome periodo ...

team_world : Oggi alle 19 si terrà #AppleEvent Riflettori puntati sul nuovo iPhone 12, ma in rete si legge che la sua presentaz… - wordweb81 : Un nuovo #iPhoneSE Plus nel 2021 ma a prezzo ancora più basso - KentPeraz : Tutti con Ios 14, Iphone X, Xs, 11, 13 Pro Max questo e quello.. ed io che me ne resto zitto zitto con il mio Iphon… - GCambini : @jacopo_iacoboni Non servirà Baratteremo il debito sempre crescente con le libertà individuali, nella gioiosa certe… - aboutmiichela : RT @katherineeblood: ??smettela??di??sfoggiare??il??nuovo??aggiornamento??dell'iphone??e come??avete??sistemato??la home??perché ??noi?? con ??l'android??s… -