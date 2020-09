Terremoti | le reti GPS aiutano a comprendere il potenziale delle faglie dell’Appennino centrale

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Oggi disponiamo di strumenti che ci permettono di misurare con precisione i movimenti della crosta terrestre durante un terremoto, e addirittura di quantificare il movimento relativo dei blocchi di crosta che si fronteggiano lungo il piano di faglia. Sismometri, satelliti con sensori radar e stazioni GPS restituiscono praticamente in tempo reale una quantità enorme di dati sul terremoto, tanto da consentire addirittura di indirizzare velocemente la macchina dei soccorsi verso le aree più colpite. Ma in assenza di, la crosta terrestre è ferma? Ovviamente no! La crosta terrestre è suddivisa in blocchi di varie dimensioni separati tra loro da, che vengono “caricate” come molle dai lenti ma inesorabili movimenti della crosta, creando così le premesse per un futuro terremoto. Quelli ...