Sudan | aiuti italiani per 1 500 famiglie colpite dalle alluvioni

ROMA – Interventi in cinque villaggi, con l'invio di 15 camion carichi di sabbia e la distribuzione di 2.500 sacchi di iuta a circa 1.500 famiglie, sono stati sostenuti dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) con il coordinamento dell'ong Coopi dopo le alluvioni che hanno sferzato il Sudan. "Con l'obiettivo di fornire una risposta preventiva a ulteriori esondazioni, dato che si aspetta un peggioramento delle condizioni metereologiche – si riferisce in una nota – la sede di Khartoum di Aics e' intervenuta in cinque villaggi dell'area di Jabal Awliya nello Stato di Khartoum, ossia Umrabah, Asal, Khamar, Wad Mukhtat e Umgaragoor, distribuendo 15 camion di sabbia e 2.500 sacchi di iuta a 1.500 famiglie".

Gerusalemme, 23 settembre 2020, Nena News – Oman, Comore, Gibuti, Mauritania e Sudan. Sono questi i cinque paesi arabi o a maggioranza musulmana di cui, senza farne i nomi, Trump nei giorni scorsi ave ...

Khartoum pronta all’accordo con Israele, Riyadh tira il freno a mano

Rappresentanti del Sudan, degli Emirati e americani terranno un incontro decisivo domenica ad Abu Dhabi. In cambio dell’intesa con Israele, aggiunge Axios, il regime militare che si è insediato a ...

Rappresentanti del Sudan, degli Emirati e americani terranno un incontro decisivo domenica ad Abu Dhabi. In cambio dell'intesa con Israele, aggiunge Axios, il regime militare che si è insediato a ...