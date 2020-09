Stadi aperti | il viceministro Sileri possibilista | “All’Olimpico fino a 25mila spettatori”

matteosalvinimi : Bene l’ordinanza della Regione Veneto. Viva lo sport e il tifo prudente ma presente! - FBiasin : Questa cosa degli stadi aperti a 1000 spettatori è una mezza boiata, ma anche le boiate si possono trasformare in q… - genesdegenes : RT @arcanodavvero: Massi' scuole chiuse e stadi aperti - effe1312 : Assassini - infoitsalute : Stadi aperti, Figc e Lega lavorano per portare un quarto di tifosi. Sileri: «A Roma fino a 25.000 spettatori» -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi aperti

E' ovvio che il mio obiettivo e quello di tutto il governo è quello di riavere i tifosi negli stadi e in generale in tutti gli impianti sportivi e per tutte le discipline, dando regole uniformi per ...(Corriere della Sera) “L’obiettivo del nostro ministero e di tutto il governo e di riavere gli stadi e gli impianti sportivi aperti, ma in sicurezza e rispettando delle regole – ha aggiunto Spadafora- ...