Scuolabus affollati | l’Emilia-Romagna chiama i prefetti | “Controllino”

(Di mercoledì 23 settembre 2020) BOLOGNA – La Regione chiama i prefetti perche’ le Forze dell’ordine controllino il sovraffollamento sui bus. E riconvoca gia’ per i primi giorni della prossima settimana il tavolo di monitoraggio con l’obiettivo di mettere in campo da subito le contromisure sul trasporto scolastico: piu’ corse, dunque, dove servono.

Agenzia_Dire : #Scuolabus affollati, #EmiliaRomagna chiama i prefetti: “Controllino” -

Anche il presidente della provincia Riziero Santi interviene nel dibattito sul trasporto scolastico dopo le proteste arrivate da genitori e studenti per via di corse troppo affollate. “Il rischio zero ...Era una delle tante incognite della vigilia, Conerobus assicura: "Siamo partiti bene". Gli autisti: "Ragazzi in mascherina, non sgarrano" ...