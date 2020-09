Rincaro delle tasse sul gasolio per 5 miliardi | Salvini accusa | Non è il momento di bastonare gli italiani

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il governo; pronto ad aumentare le accise sula partire dal prossimo gennaio. A denunciarlo; il leader della Lega Matteo, che archivia la mancata spallata all'esecutivo con le Regionali e torna a concentrarsi sui problemi economici. "Il governo vuole aumentare il prezzo del, a partire da gennaio 2021, per circa 5di euro. Sarebbe una mazzata per milioni di lavoratori, non; ildi aumentare le!" dice il leader della Lega. Il capo del Carroccio era reduce da alcune polemiche con i colleghi di coalizione Giovanni Toti e Giorgia Meloni, ma ha dribblato le accuse dicendo di volersi concentrare esclusivamente sul lavoro e sugli ...