Premier League, stadi chiusi fino a marzo: lo scenario più plausibile (Di mercoledì 23 settembre 2020) In Inghilterra gli stadi potrebbero rimanere chiusi fino a marzo. Questo lo scenario più probabile che colpirebbe la Premier League, il calcio e non solo. Altri sei mesi d’attesa che colpirebbero anche i tifosi di cricket e rugby, oltre gli appassionati di altre discipline sportive. Dopo un incontro che si è svolto a Londra, il Ministro dello Sport ha palesato questa possibilità, creando subito svariate reazioni. Ha commentato la notizia anche Darren Childs, direttore generale della Premiership di rugby: “Il protrarsi della chiusura degli stadi per altri sei mesi priva le società di introiti cruciali, soprattutto in un periodo come questo, caratterizzato da significative ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 settembre 2020) In Inghilterra glipotrebbero rimanere. Questo lopiù probabile che colpirebbe la, il calcio e non solo. Altri sei mesi d’attesa che colpirebbero anche i tifosi di cricket e rugby, oltre gli appassionati di altre discipline sportive. Dopo un incontro che si è svolto a Londra, il Ministro dello Sport ha palesato questa possibilità, creando subito svariate reazioni. Ha commentato la notizia anche Darren Childs, direttore generale dellaship di rugby: “Il protrarsi della chiusura degliper altri sei mesi priva le società di introiti cruciali, soprattutto in un periodo come questo, caratterizzato da significative ...

brfootball : 2x La Liga 2x Spanish Super Cup 1x Copa del Rey 2x Portuguese League 1x Portuguese Cup 1x Portuguese League Cup 1x… - SkySport : West Ham, Moyes e due giocatori positivi al Covid: allontanati 45' prima del match - OfficialASRoma : In bocca al lupo per la nuova avventura in Premier League, @cengizunder ?? #ASRoma - ABIZ30897 : RT @brfootball: 2x La Liga 2x Spanish Super Cup 1x Copa del Rey 2x Portuguese League 1x Portuguese Cup 1x Portuguese League Cup 1x Portugue… - kimutaidancun : RT @brfootball: 2x La Liga 2x Spanish Super Cup 1x Copa del Rey 2x Portuguese League 1x Portuguese Cup 1x Portuguese League Cup 1x Portugue… -