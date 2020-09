Premier Conte e Ministro Azzolina in visita a scuola del Casertano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Premier Giuseppe Conte e il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina sono attesi domani (ore 11) a San Felice a Cancello (Ce), dove faranno visita all’Istituto comprensivo “Francesco Gesuè”. Uno dei plessi dell’istituto fu teatro nelle scorse settimane di un raid vandalico; della vicenda fu informato il Ministro Azzolina, che telefonò alla preside Teresa Mauro, e il giorno dopo dispose l’invio di 30mila euro per la messa in sicurezza del plesso danneggiato e degli altri cinque edifici che fanno parte dell’istituto comprensivo, dove più volte nei mesi scorsi hanno colpito vandali e ladri; i fondi sono stati utilizzati per sistemare le grate alle finestre e realizzare un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIlGiuseppee ildell’Istruzione Luciasono attesi domani (ore 11) a San Felice a Cancello (Ce), dove farannoall’Istituto comprensivo “Francesco Gesuè”. Uno dei plessi dell’istituto fu teatro nelle scorse settimane di un raid vandalico; della vicenda fu informato il, che telefonò alla preside Teresa Mauro, e il giorno dopo dispose l’invio di 30mila euro per la messa in sicurezza del plesso danneggiato e degli altri cinque edifici che fanno parte dell’istituto comprensivo, dove più volte nei mesi scorsi hanno colpito vandali e ladri; i fondi sono stati utilizzati per sistemare le grate alle finestre e realizzare un ...

Giorgiolaporta : Il #Centrodestra conquista una regione rossa in più, le #Marche e un senatore in Sardegna. Da oggi 15 regioni su 20… - fanpage : Il Premier #Conte bacchetta un passante che non indossa la mascherina - Adnkronos : D'Alema: 'Conte? Non vedo premier migliori all'orizzonte' - La7tv : #lariachetira @NeriMarcore, nei panni del premier Giuseppe #Conte, riceve la chiamata dei neoeletto Presidente dell… - SebTheSituation : RT @DavideAiello85: Le mafie vanno contrastate colpendo i loro interessi economici. Legalizzare la #Cannabis sarebbe un duro colpo per le m… -