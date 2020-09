No Man’s Sky Origins: il trailer di lancio mostra i nuovi contenuti (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ecco il trailer di lancio di No Man’s Sky Origins. Questa volta l’update è davvero massiccio tra nuovi pianeti, alieni e meteo migliorato A tre anni dalla sua uscita No Man’s Sky continua ad aggiornarsi senza sosta. I tantissimi problemi del lancio sono ormai acqua passata ed Hello Games ha riconquistato la fiducia del pubblico grazie ad una serie di aggiornamenti, tutti completamente gratuiti, che hanno ampliato il gioco a dismisura nel corso degli anni. In particolare No Man’s Sky Origins porta tantissime novità all’interno del gioco. Il trailer di lancio festeggia la sua uscita e ci mostra una panoramica dei contenuti. Tutte le novità con il ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ecco ildidi No Man’s Sky. Questa volta l’update è davvero massiccio trapianeti, alieni e meteo migliorato A tre anni dalla sua uscita No Man’s Sky continua ad aggiornarsi senza sosta. I tantissimi problemi delsono ormai acqua passata ed Hello Games ha riconquistato la fiducia del pubblico grazie ad una serie di aggiornamenti, tutti completamente gratuiti, che hanno ampliato il gioco a dismisura nel corso degli anni. In particolare No Man’s Skyporta tantissime novità all’interno del gioco. Ildifesteggia la sua uscita e ciuna panoramica dei. Tutte le novità con il ...

