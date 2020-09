Nero, giovane e forte: il primo atleta morto di Covid è un giocatore di football americano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Jamain Stephens aveva un nome ancora prima di farselo. Perché era il figlio di Jamain Stephens, ex stella dei Pittsburgh Steelers. Aveva pure un soprannome: Juice, perché beveva litri di succo di frutta. Era un omone di un metro e 90 per 160 chili. “Le sue mani erano così immense che portava un tablet nel palmo della mano come se fosse un telefono”. Aveva 21 anni. Ed è il primo atleta ufficialmente morto di Covid-19. Di più: era giovane, e fortissimo. E ora gli Stati Uniti guardano in faccia un’evidenza che fino ad un attimo prima avevano evitato di considerare: checché ne dica Trump, di coronavirus muoiono anche i ragazzi, anche quelli in perfetto stato di salute, anche quelli che giocano a football americano ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 settembre 2020) Jamain Stephens aveva un nome ancora prima di farselo. Perché era il figlio di Jamain Stephens, ex stella dei Pittsburgh Steelers. Aveva pure un soprannome: Juice, perché beveva litri di succo di frutta. Era un omone di un metro e 90 per 160 chili. “Le sue mani erano così immense che portava un tablet nel palmo della mano come se fosse un telefono”. Aveva 21 anni. Ed è ilufficialmentedi-19. Di più: era, e fortissimo. E ora gli Stati Uniti guardano in faccia un’evidenza che fino ad un attimo prima avevano evitato di considerare: checché ne dica Trump, di coronavirus muoiono anche i ragazzi, anche quelli in perfetto stato di salute, anche quelli che giocano a...

Sara29827183 : RT @Emmapretti: #Ettore un bel cane nero giovane sano e di buon carattere; il suo sguardo parla per lui. Con una vita in famiglia e affetto… - napolista : Nero, giovane e forte: il primo atleta morto di Covid è un giocatore di football americano Il New York Times dedica… - Emmapretti : RT @Emmapretti: #Ettore un bel cane nero giovane sano e di buon carattere; il suo sguardo parla per lui. Con una vita in famiglia e affetto… - SorryNs : RT @Emmapretti: #Ettore un bel cane nero giovane sano e di buon carattere; il suo sguardo parla per lui. Con una vita in famiglia e affetto… - Mari19660 : RT @Emmapretti: #Ettore un bel cane nero giovane sano e di buon carattere; il suo sguardo parla per lui. Con una vita in famiglia e affetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Nero giovane Ucciso un altro giovane nero. Passerella di Trump a Kenosha Il Manifesto L'incubo dell'uomo nero nella notte dei leccesi

A Pisa, in quel 18 di maggio, il termometro segnava 21 gradi. C’era un bel sole, ma c’era poco tempo per fare un giro dalle parti del duomo e della torre pendente. All’Arena Garibaldi i toscani allena ...

Da Vasco Rossi a Monica Bellucci, i "ritratti dell'anima" di Giovanni Gastel in mostra al Maxxi

Scatti dell’anima in bianco e nero, ma non solo, in un “labirinto” di volti ed espressioni. Oltre 200 ritratti, che sono vere e proprie opere d’arte, in mostra allo Spazio Extra del Museo Maxxi di Rom ...

A Pisa, in quel 18 di maggio, il termometro segnava 21 gradi. C’era un bel sole, ma c’era poco tempo per fare un giro dalle parti del duomo e della torre pendente. All’Arena Garibaldi i toscani allena ...Scatti dell’anima in bianco e nero, ma non solo, in un “labirinto” di volti ed espressioni. Oltre 200 ritratti, che sono vere e proprie opere d’arte, in mostra allo Spazio Extra del Museo Maxxi di Rom ...