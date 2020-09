Milan, il difensore Duarte positivo al Coronavirus (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il difensore L o Duarte risultato positivo al Covid-19 dopo aver subito un tampone ieri ed stato posto in autoisolamento : lo annuncia il Milan in un comunicato ufficiale. Tutti gli altri membri del ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 23 settembre 2020) IlL orisultatoal Covid-19 dopo aver subito un tampone ieri ed stato posto in autoisolamento : lo annuncia ilin un comunicato ufficiale. Tutti gli altri membri del ...

