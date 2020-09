Malattie rare, Binetti: "Molte battaglie in corso impossibili senza comunicazione" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos Salute) - Sulle Malattie rare e per il sostegno dei pazienti "stiamo facendo tutte le battaglie possibili. Ma non sarebbero davvero possibili senza la comunicazione. Il collante per tutto il lavoro fatto e da fare". Lo ha spiegato la senatrice Paola Binetti, presidente dell'intergruppo parlamentare Malattie rare, intervenuta alla cerimonia di assegnazione del premio Omar per la comunicazione sulle Malattie rare, in corso a Roma. "Il tema delle Malattie rare - ha spiegato Binetti - tocca Molte persone oltre i malati, come le famiglie. Ma tocca soprattuto il livello di civiltà delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set. (Adnkronos Salute) - Sullee per il sostegno dei pazienti "stiamo facendo tutte lepossibili. Ma non sarebbero davvero possibilila. Il collante per tutto il lavoro fatto e da fare". Lo ha spiegato la senatrice Paola, presidente dell'intergruppo parlamentare, intervenuta alla cerimonia di assegnazione del premio Omar per lasulle, ina Roma. "Il tema delle- ha spiegato- toccapersone oltre i malati, come le famiglie. Ma tocca soprattuto il livello di civiltà delle ...

