“Mai per sempre” arriva al cinema | nel cast Cristina Donadio

Napoli – L'attrice Cristina Donadio, meglio conosciuta per la serie Gomorra come Scianel, arriva sul grande schermo come protagonista del film "Mai per sempre". "Mai per sempre" è il nuovo film del regista e attore Fabio Massa, che ha scelto come protagonista Cristina Donadio. Il film uscirà nelle sale italiane dal 24 settembre, prodotto e distribuito da Goccia Film, casa di distribuzione dello stesso Massa con la coproduzione della californiana Nichego holding llc, gli italiani Antracite, 102 production, Vertigo film, Giustemply e I produttori associati fd dental e Mauro Vizzi. A fare da sfondo alla storia è il Sud: nelle provincie della Campania e Salento.

