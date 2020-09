Juventus, Douglas Costa non è affatto incedibile: probabile futuro in Premier League (Di mercoledì 23 settembre 2020) Non sembra esserci il nome di Douglas Costa nei piani tattici del neo allenatore bianconero Andrea Pirlo, sia dai primi allenamenti che dalla partita di esordio contro la Sampdoria, e anche il modo di giocare che l’ex centrocampista intende inculcare ai suoi può tranquillamente fare a meno dell’esterno offensivo carioca, da sempre tormentato da problemi fisici che ne hanno precluso una certa continuità di prestazioni, anche con la maglia bianconera. In due sul brasiliano I rapporti tra calciatore e società restano ottimi, così come quelli con il potente agente Mendes, che cura anche i suoi interessi: Paratici avrebbe reso noto al manager portoghese che il brasiliano non rientra tra le prime scelte dell’ex regista, spalancando le porte ad un possibile futuro oltremanica, in ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 settembre 2020) Non sembra esserci il nome dinei piani tattici del neo allenatore bianconero Andrea Pirlo, sia dai primi allenamenti che dalla partita di esordio contro la Sampdoria, e anche il modo di giocare che l’ex centrocampista intende inculcare ai suoi può tranquillamente fare a meno dell’esterno offensivo carioca, da sempre tormentato da problemi fisici che ne hanno precluso una certa continuità di prestazioni, anche con la maglia bianconera. In due sul brasiliano I rapporti tra calciatore e società restano ottimi, così come quelli con il potente agente Mendes, che cura anche i suoi interessi: Paratici avrebbe reso noto al manager portoghese che il brasiliano non rientra tra le prime scelte dell’ex regista, spalancando le porte ad un possibileoltremanica, in ...

CronacheTweet : #Juventus, #DouglasCosta verso la #PremierLeague: i due club in lizza - FANTASYTEAM4 : Calciomercato entra nei giorni chiave! Tante trattative anche oggi con la Juventus che sembra in procinto di scari… - Dalla_SerieA : Chiesa aspetta la Juve: ecco perché si può fare - - FilippoRubu00 : ??#Juventus, Douglas #Costa ???? non è convinto della destinazione #Wolverampthon ma comunque #Chiesa resta sempre all… - calciomercatoit : ??#Chiesa aspetta la #Juventus, che invece aspetta l'addio di #DouglasCosta ??#CMITmercato -