Il boss delle torte finisce in ospedale | “Ho avuto un terribile incidente” FOTO

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 24 settembre 2020) Buddy Valastro, meglio conosciuto come il, ha svelato con unasui social di essere finito inin seguito a un brutto incidente. Il, Buddy Valastro, è stato coinvolto in un brutto incidente che lo ha costretto al ricovero in: la notizia è stata diffusa dallo stesso pasticciere che ha pubblicato unasu tutti i canali social. Buddy Valastro nella didascalia che accompagna lapubblicata su Instagram ha scritto: "S ono stato coinvolto in unincidente qualche giorno fa...Cosa ne pensate del mio nuovo accessorio? ". Prima di questo post la notizia non era trapelata, è stato quindi lo stesso ...