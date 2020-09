Grillo: “Credo nella democrazia diretta e non nel Parlamento” (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’intervento di Beppe Grillo all’Europarlamento: “Possiamo fare tutto con il voto digitale”. ROMA – Beppe Grillo è intervenuto all’Europarlamento durante la tavola rotonda Ideas for a news world, organizzata dal presidente David Sassoli. “Quando usiamo un referendum – ha detto il fondatore del M5s riportato da La Repubblica – usiamo il massimo dell’espressione democratica e per me la domanda di andare a votare sì o no alla riduzione dei parlamentari è come fare una domanda ad un pacifista di essere a favore o meno della guerra. Io non credo nel Parlamento, ma nella democrazia diretta“. “Con il digitale si può fare tutto” Il comico ligure in questo intervento ha difeso anche il portale ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 23 settembre 2020) L’intervento di Beppeall’Europarlamento: “Possiamo fare tutto con il voto digitale”. ROMA – Beppeè intervenuto all’Europarlamento durante la tavola rotonda Ideas for a news world, organizzata dal presidente David Sassoli. “Quando usiamo un referendum – ha detto il fondatore del M5s riportato da La Repubblica – usiamo il massimo dell’espressione democratica e per me la domanda di andare a votare sì o no alla riduzione dei parlamentari è come fare una domanda ad un pacifista di essere a favore o meno della guerra. Io non credo nel Parlamento, ma“. “Con il digitale si può fare tutto” Il comico ligure in questo intervento ha difeso anche il portale ...

fattoquotidiano : Referendum, Grillo: “Non credo più nella rappresentanza parlamentare, ma nella democrazia diretta”. E difende Rouss… - AndreaMarcucci : Io, al contrario di Beppe #Grillo, credo fortemente nella centralità del Parlamento nella nostra democrazia. La bat… - GianCrown : RT @elevisconti: #Grillo a #Sassoli: 'non credo più in una forma di rappresentanza parlamentare.' Questo e nient'altro era il contesto del… - mzuppy : RT @PoliticaPerJedi: Grillo: 'Non credo nel Parlamento'. La cosa incredibile è che il Parlamento ha creduto in lui. - simone_tironi : RT @jacopo_iacoboni: Le idee esposte da Grillo a David Sassoli e Gunther Pauli: 'Non credo più assolutamente nella rappresentanza parlamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo “Credo "Entrino i clown", la copertina dell'Economist su Grillo e Berlusconi La Repubblica