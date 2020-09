Grande Fratello, Tommaso Zorzi ha la febbre da giorni cos’ ha: “Pneumococco…” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tommaso Zorzi spiega una volta per tutte la causa della febbre alta, che lo sta attanagliando dal primo giorno che ha fatto il suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip Le febbri ricorrenti di Tommaso Zorzi Oltre alle sette inquietanti, le presunte false discendenze e gli insulti razzisti, il Grande Fratello Vip se … L'articolo Grande Fratello, Tommaso Zorzi ha la febbre da giorni cos’ ha: “Pneumococco…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 settembre 2020)spiega una volta per tutte la causa dellaalta, che lo sta attanagliando dal primo giorno che ha fatto il suo ingresso all’interno della casa delVip Le febbri ricorrenti diOltre alle sette inquietanti, le presunte false discendenze e gli insulti razzisti, ilVip se … L'articoloha ladacos’ ha: “Pneumococco…” proviene da www.meteoweek.com.

