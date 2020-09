F1 Passion | Dieselgate Daisler | quale futuro in F1 per la Mercedes?

Leggi su giornal

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Lo scandalo emissioni e la crisi economica globale hanno portato la casa di Stoccarda a chiudere definitivamente il contenzioso negli Stati Uniti per una cifra di 2,2 miliardi. Dopo il patteggiamento miliardario concordato dalla Daimler con le autorità statunitensi, il produttore tedesco (padrone della gamma) ha ricevuto altre richieste di rimborso da azionisti per una cifra complessiva di un altro miliardo di euro. Il tribunale regionale di Stoccarda alla Deutsche Presse-Agentur ha confermato le nuovi azioni legali. I querelanti hanno citato in giudizio la Daimler per la ritardata ammissione e comunicazione dell’utilizzo di tecnologie proibite per alterare i valori delle emissioni durante i collaudi delle vetture. Una mazzata che ha portato laad investire e puntare molto sulla tecnologia ...