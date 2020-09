F1 | conferenza piloti GP Russia Sochi 2020 | data | orario e diretta tv

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il weekend del Gran Premio diverrà inaugurato come di consueto dallastampa dei. Giovedì 24 settembre, a partire dalle ore 13:00, nella sala conferenze andrà in scena la ‘virtual press conference’ con dueper team in uno spaziodi 15-20 minuti ove i protagonisti risponderanno alle domande dei giornalisti. Lastampa deidel GP diverrà trasmessa in differita su Sky Sport F1, in versione condensata, a partire dalle 19:30. Su Sky Sport 24, invece, è previsto un collegamento live intorno alle 15:40 per ascoltare le parole dei due ferraristi Sebastian Vettel e Charles Leclerc mentre alle 17:45 su Sky Sport F1 andrà in onda Paddock Live Pit ...