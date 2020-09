Esclusiva | il City prenota Gimenez per il 2021 Upamecano-Koundé-KK | che bagarre!

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Manchesterha provato a prendere José Mariaper questa sessione di mercato, ma l’Atletico Madrid ha detto no. Tra l’altro ora il centrale classe 1995 è alle prese con il Covid-19 e ha altri problemi più urgenti da risolvere. Ilha comunque bloccatoper la prossima estate, operazione da 80 milioni come base più bonus,ndo il difensore che piace di più. Ora vivremo giorni di bagarre per quanto riguarda un giro di altri centrali: Guardiola ha chiesto uno specialista da subito, c’è un discorso avviato per Koundé del Siviglia, ma il sogno èdel Lipsia. E Kalidou Koulibaly? Dobbiamo stare sempre attenti alle evoluzioni degli ultimi giorni, per il momento il ...