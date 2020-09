Enola Holmes | il film con Millie Bobby Brown è disponibile in streaming

Leggi su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Un felice mix di tanti ingredienti a cominciare da un cast azzeccato, per continuare con una solida trama, l’ispirazione letteraria e quella Londra Vittoriana che ha sempre il suo fascino: èinsu Netflix dal 23 settembre. Ilche si basa sulla serie di libri di Nancy Springer introduce nel pantheon dedicato al più grande e amato detective letterario della storia, Sherlock, una giovanissima sorella, appunto, interpretata da, l’Eleven di Stranger Things. Sherlockal cinema come in tv non sbaglia un colpo Il maestro della commedia americana Billy Wilder ...