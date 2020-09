DSquared2 per Poldo Dog Couture | il primo appuntamento della Milan Fashion Week

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Parata di “cani influencer” al Raw dio! La settimanamodaese inizia alMarket, dove, la celebre azienda di moda canadese, presenta la prima collezione realizzata in collaborazione conDoge dedicata ai nostri fedeli amici a quattro zampe. All’evento, presenti numerosi volti noti delsystem e del web, accompagnati dai loro (altrettanto noti) amici pelosi: Giulia De Lellis con il suo piccolo Tommaso Kowalski, Valentina Ferragni e Luca Vezil con Pablo Theodor Vezagni (il cuginetto di Matilde Ferragni), Ludovica Sauer (moglie di Alessandro Cattelan) con il dolcissimo Marino Bartoletti e tanti altri. View this post on Instagram ...

