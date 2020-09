Cristiano Ronaldo non c'è, ecco i finalisti del premio Calciatore dell'Anno 2019/20 (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA - Kevin De Bruyne , Robert Lewandowski e Manuel Neuer sono i tre finalisti del premio Uefa di Calciatore dell'Anno per il 2019/20 . Il vincitore verrà proclamato - insieme alla vincitrice del ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA - Kevin De Bruyne , Robert Lewandowski e Manuel Neuer sono i tredelUefa diper il/20 . Il vincitore verrà proclamato - insieme alla vincitrice del ...

Il primo ottobre a Nyon, in occasione dei sorteggi per i gironi della prossima Champions League, la Uefa assegnerà le tradizionali riconoscenze individuali. In un anno senza Pallone d'Oro, il premio p ...

