Covid, la teoria di Johnson:"Abbiamo più contagi perché amiamo la libertà" (Di mercoledì 23 settembre 2020) In Gran Bretagna ci sono più casi di coronavirus rispetto all'Italia e ad altri paesi europei perché "noi amiamo la libertà", queste le parole del Primo ministro del Regno Unito dopo il boom di contagi. Il premier britannico Boris Johnson ha risposto a chi, in Parlamento, si è rivolto a lui ipotizzando che la diffusione … L'articolo Covid, la teoria di Johnson:"Abbiamo più contagi perché amiamo la libertà" proviene da www.meteoweek.com.

