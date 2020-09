Covid, boom di contagi nel Vesuviano: mascherina obbligatoria all’aperto (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – “Domani firmerò l’ordinanza con la quale stabiliremo l’obbligo dell’uso della mascherina all’aria aperta sempre, per tutto il giorno così come è avvenuto nella fase acuta dell’emergenza epidemiologica. Purtroppo i casi a Somma Vesuviana sono in aumento e dunque ritengo necessario un intervento davvero rigido. Con l’ordinanza di domani sarà obbligatoria, su tutto il territorio di Somma Vesuviana, la mascherina all’aria aperta. Abbiamo superato i 50 positivi e addirittura le 80 persone in isolamento, i dati vedranno con ogni probabilità un ulteriore aggiornamento”. Lo ha affermato ora Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana. L'articolo Covid, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – “Domani firmerò l’ordinanza con la quale stabiliremo l’obbligo dell’uso dellaall’aria aperta sempre, per tutto il giorno così come è avvenuto nella fase acuta dell’emergenza epidemiologica. Purtroppo i casi a Somma Vesuviana sono in aumento e dunque ritengo necessario un intervento davvero rigido. Con l’ordinanza di domani sarà, su tutto il territorio di Somma Vesuviana, laall’aria aperta. Abbiamo superato i 50 positivi e addirittura le 80 persone in isolamento, i dati vedranno con ogni probabilità un ulteriore aggiornamento”. Lo ha affermato ora Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana. L'articolo, ...

Notiziedi_it : Covid in Campania, nuovo boom di contagi (248) ma c'è un picco di guariti in 24 ore: 136 mai così tanti - StefaniaFalone : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, nuovo boom di contagi (248) ma c'è un picco di guariti in 24 ore: 136 mai così tanti - Notiziedi_it : Covid Campania boom di contagi: 243 in un giorno. E’ prima in Italia, mai successo dall’inizio della pandemia - Eib63 : RT @QSanit: #Covid. Boom di denunce contro i #medici. @ConsulcesiGroup: “Via a task force per difesa della categoria” #Sanità - QSanit : #Covid. Boom di denunce contro i #medici. @ConsulcesiGroup: “Via a task force per difesa della categoria” #Sanità -

Ultime Notizie dalla rete : Covid boom Covid Roma, boom di casi gravi: triplicati i posti letto per i ricoveri Il Messaggero Covid Lazio, il bollettino: 195 casi e tre morti. D'Amato: «Al Sant'Eugenio nuovo drive-in per bimbi da 0 a 6 anni»

Attivo anche il drive-in presso l’IRCCS Santa Lucia (Asl Roma 2 - ingresso da via Ardeatina 354) con l’obiettivo di incrementare la sicurezza e l’inclusione delle persone con disabilità» Covid Roma, ...

Covid, 1.640 nuovi casi, boom di tamponi. Venti morti

Sono 1.640 i nuovi casi di Coronavirus in Italia: ieri erano stati 1.390 e il totale sale ora a 302.537. Un lieve aumento dunque, che corrisponde però anche a un maggior numero di tamponi effettuati ...

Attivo anche il drive-in presso l’IRCCS Santa Lucia (Asl Roma 2 - ingresso da via Ardeatina 354) con l’obiettivo di incrementare la sicurezza e l’inclusione delle persone con disabilità» Covid Roma, ...Sono 1.640 i nuovi casi di Coronavirus in Italia: ieri erano stati 1.390 e il totale sale ora a 302.537. Un lieve aumento dunque, che corrisponde però anche a un maggior numero di tamponi effettuati ...