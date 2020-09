Coronavirus nel Lazio, 195 nuovi casi, 135 solo a Roma. Altre 3 vittime, sono 902 i morti da inizio pandemia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Su oltre 9 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 195 casi di questi 135 sono a Roma e tre i decessi. «Mantenere alta l’attenzione, ci attendiamo lieve incremento RT, ma sotto il Valore 1. Dal 24 settembre saranno distribuite le prime 400 mila dosi del vaccino antinfluenzale alle Asl. L’obiettivo è quello di vaccinare 2,4 milioni di cittadini. Attivo presso l’ospedale Sant’Eugenio il nuovo drive-in pediatrico nella fascia di età compresa tra 0-6 anni in collegamento con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù punto di riferimento per tutte le attività pediatriche (accesso presso il centro prelievi da viale Rhodesia)», commenta l’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato. «Attivo anche il drive-in presso l’IRCCS ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 settembre 2020) Su oltre 9 mila tamponi oggi nelsi registrano 195di questi 135e tre i decessi. «Mantenere alta l’attenzione, ci attendiamo lieve incremento RT, ma sotto il Valore 1. Dal 24 settembre saranno distribuite le prime 400 mila dosi del vaccino antinfluenzale alle Asl. L’obiettivo è quello di vaccinare 2,4 milioni di cittadini. Attivo presso l’ospedale Sant’Eugenio il nuovo drive-in pediatrico nella fascia di età compresa tra 0-6 anni in collegamento con l’ospedale pediatrico Bambino Gesù punto di riferimento per tutte le attività pediatriche (accesso presso il centro prelievi da viale Rhodesia)», commenta l’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato. «Attivo anche il drive-in presso l’IRCCS ...

