Coronavirus, in aumento i nuovi casi (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Tornano a salire i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Sono 1.640 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1.392), e 20 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.758. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 103.696 tamponi, per un totale di 10.679.675 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il totale dei dimessi/guariti è di 220.665 (+995), mentre gli attuali positivi sono 46.114 (+625). Ad oggi sono 2.658 i ricoverati con sintomi, di questi 244 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 43.212 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, sono Campania (248), ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Tornano a salire idiin Italia. Sono 1.640 icontagi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 1.392), e 20 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.758. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 103.696 tamponi, per un totale di 10.679.675 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il totale dei dimessi/guariti è di 220.665 (+995), mentre gli attuali positivi sono 46.114 (+625). Ad oggi sono 2.658 i ricoverati con sintomi, di questi 244 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 43.212 persone. Le regioni dove è stato registrato il maggior numero di, nelle ultime 24 ore, sono Campania (248), ...

Come cambia l'università con il Covid? Studenti, professori e personale si interrogano. La rete degli Atenei: "Incentiviamo la mobilità attiva"

In che modo il Covid-19 cambierà il mondo delle università ... che limitando l'abbandono del trasporto pubblico con adeguate misure di aumento dell'offerta e gestione dei mezzi".

Coronavirus, in aumento i nuovi casi

