Col virus c' è l' incubo Parkinson | Sarà la terza ondata del Covid

Francesca Bernasconi Respiratori in un reparto di terapia intensivaUno studio ha mostrato la possibilità di un legame tra il nuovo coronavirus e l'insorgenza del Parkinson, come effetto neurologico della malattia. I ricercatori: "è la terza ondata della pandemia" L'hanno definita "la terza ondata della pandemia". Si tratta delle possibili conseguenze neurologiche, causate dal Sars-CoV-2, che potrebbe portare a un aumento di incidenza del Parkinson nelle persone infettate dal virus. A lanciare l'avvertimento è un gruppo di scienziati del Florey Institute of Neuroscience and Mental Health, in Australia, che hanno studiato la possibilità del virus di condizionare ...

Si tratta delle possibili conseguenze neurologiche, causate dal Sars-CoV-2, che potrebbe portare a un aumento di incidenza del Parkinson nelle persone infettate dal virus. A lanciare l'avvertimento è ...

