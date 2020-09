Claudio Baima Poma | 70 proiettili e un silenziatore in casa | forse il padre progettava l' omicidio dal 2019

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 23 settembre 2020) “Settantae un: ilpreparava da mesi l’”. Così La Stampa titola dedicando un articolo agli sviluppi delle indagini del caso di, operaio 47enne di Rivara, in provincia di Torino, che ha ucciso il figlio undicenne Andrea e si è poi suicidato.Quando gli investigatori sono entrati nelladi Rivara, in cucina hanno trovato una busta che conteneva 70calibro 7,65. Proprio come quelli utilizzati per caricare la vecchia Beretta modello 71 e sparare prima al petto del figlio undicenne e poi farla finita con un colpo alla tempia.Quello dei settantanon è l’unico ritrovamento fatto dagli ...