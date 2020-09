Chiara Ferragni quota in Borsa il suo brand: ecco come cambia (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lei che è diventata una delle top influencer italiane più celebrate al mondo, lei che dice di essere nata con il digitale cucito addosso, lei che sul fashion, il lifestyle e il beauty trend ha costruito un impero, con un profilo Instagram che conta 21 milioni di follower e un fatturato che sfiora i 40 milioni di euro, ora è pronta a fare il grande salto. Classe ’87, cremonese di nascita, Chiara Ferragni “diventa grande” quotando la sua azienda in Borsa. Dopo la chiacchieratissima presunta seconda gravidanza (sposata con Fedez, hanno già Leone, il primo figlio, che ora ha due anni), The Blonde Salad ha raccontato in un’intervista a Corriere Economia che è “il lavoro che abbiamo iniziato due anni fa, quando sono diventata CEO di Serendipity, dopo aver ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) Lei che è diventata una delle top influencer italiane più celebrate al mondo, lei che dice di essere nata con il digitale cucito addosso, lei che sul fashion, il lifestyle e il beauty trend ha costruito un impero, con un profilo Instagram che conta 21 milioni di follower e un fatturato che sfiora i 40 milioni di euro, ora è pronta a fare il grande salto. Classe ’87, cremonese di nascita,“diventa grande”ndo la sua azienda in. Dopo la chiacchieratissima presunta seconda gravidanza (sposata con Fedez, hanno già Leone, il primo figlio, che ora ha due anni), The Blonde Salad ha raccontato in un’intervista a Corriere Economia che è “il lavoro che abbiamo iniziato due anni fa, quando sono diventata CEO di Serendipity, dopo aver ...

