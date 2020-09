Can Yaman, da bambino era già un incanto: la [FOTO] impazza tra i fan (Di mercoledì 23 settembre 2020) La bellezza è una questione genetica che, nella maggior parte dei casi, si manifesta sin dalla tenera età. Lo sa bene Can Yaman, amatissimo attore turco e protagonista della serie tv Daydreamer – Le ali del sogno, che da mesi ormai è approdata in Italia conquistando il cuore dei telespettatori (e, in particolare, delle telespettatrici). Merito della sua bravura, di certo, ma anche del suo aspetto esteriore, che di certo lo aiuta ad avere un così nutrito seguito. Can Yaman da bambino Che Can Yaman sia sempre stato bello lo conferma una FOTO pubblicata dall’attore sul suo profilo Instagram diverso tempo fa. Era il 23 aprile del 2018, infatti, quando l’attore sorprendeva i suoi fan pubblicando uno scatto che lo ritrae all’età di 12 anni. Capelli ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 23 settembre 2020) La bellezza è una questione genetica che, nella maggior parte dei casi, si manifesta sin dalla tenera età. Lo sa bene Can, amatissimo attore turco e protagonista della serie tv Daydreamer – Le ali del sogno, che da mesi ormai è approdata in Italia conquistando il cuore dei telespettatori (e, in particolare, delle telespettatrici). Merito della sua bravura, di certo, ma anche del suo aspetto esteriore, che di certo lo aiuta ad avere un così nutrito seguito. CandaChe Cansia sempre stato bello lo conferma unapubblicata dall’attore sul suo profilo Instagram diverso tempo fa. Era il 23 aprile del 2018, infatti, quando l’attore sorprendeva i suoi fan pubblicando uno scatto che lo ritrae all’età di 12 anni. Capelli ...

