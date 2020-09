Calciomercato Cagliari, occhi puntati su Nainggolan: contatti in corso con l’Inter, ma c’è un nodo da sciogliere… (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il futuro di Radja Nainggolan potrebbe essere ancora una volta lontano dell'Inter.Dopo aver chiuso l’accordo con l’Inter per il difensore Diego Godin, il Cagliari sta cercando lo sprint decisivo per riportare Radja Nainggolan in Sardegna. La valutazione del centrocampista è di circa 12 milioni, i sardi però chiedono - al massimo - un prestito con obbligo di riscatto. La soluzione potrebbe essere trovata a metà strada: prestito oneroso da tre milioni di euro più un obbligo di riscatto a fine stagione fissato a nove milioni di euro. Secondo "Il Corriere dello Sport", il giocatore, avrebbe già dato il proprio benestare sulla base dello stipendio percepito nella scorsa stagione. In attesa di capire l'effettiva fattibilità dell'operazione, il Cagliari, nel frattempo, ha ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il futuro di Radjapotrebbe essere ancora una volta lontano dell'Inter.Dopo aver chiuso l’accordo con l’Inter per il difensore Diego Godin, ilsta cercando lo sprint decisivo per riportare Radjain Sardegna. La valutazione del centrocampista è di circa 12 milioni, i sardi però chiedono - al massimo - un prestito con obbligo di riscatto. La soluzione potrebbe essere trovata a metà strada: prestito oneroso da tre milioni di euro più un obbligo di riscatto a fine stagione fissato a nove milioni di euro. Secondo "Il Corriere dello Sport", il giocatore, avrebbe già dato il proprio benestare sulla base dello stipendio percepito nella scorsa stagione. In attesa di capire l'effettiva fattibilità dell'operazione, il, nel frattempo, ha ...

DiMarzio : #Cagliari: #Godin atteso in città. La trattativa è slegata da #Nainggolan. Le ultime: - DiMarzio : #Calciomercato, visite mediche per #Godin con il #Cagliari - DiMarzio : #Godin - #Cagliari, domani può essere il giorno giusto per chiudere - Mediagol : #Calciomercato #Cagliari, occhi puntati su Nainggolan: contatti in corso con l’#Inter, ma c’è un nodo da sciogliere… - Mediagol : #Calciomercato #Cagliari, occhi puntati su Nainggolan: contatti in corso con l'Inter, ma c'è un nodo da sciogliere.… -