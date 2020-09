Cagliari, Luvumbo è ufficiale: contratto fino al 2025 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Cagliari - Ora è ufficiale: Zito Luvumbo va a rinforzare la rosa del Cagliari . Eusebio Di Francesco potrà contare su di un nuovo esterno offensivo, fatto su misura per il suo 4-3-3. Ecco la nota ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 settembre 2020)- Ora è: Zitova a rinforzare la rosa del. Eusebio Di Francesco potrà contare su di un nuovo esterno offensivo, fatto su misura per il suo 4-3-3. Ecco la nota ...

CagliariCalcio : Zito #Luvumbo è rossoblù ???? Benvenuto in Sardegna ?? Bem-vindo à Sardenha ???? Welcome to Sardinia ???? ??… - Robherto72 : RT @CagliariCalcio: Zito #Luvumbo è rossoblù ???? Benvenuto in Sardegna ?? Bem-vindo à Sardenha ???? Welcome to Sardinia ???? ?? - EuclidesLus3 : RT @CagliariCalcio: Zito #Luvumbo è rossoblù ???? Benvenuto in Sardegna ?? Bem-vindo à Sardenha ???? Welcome to Sardinia ???? ?? - CagliariChannel : RT @CagliariCalcio: Zito #Luvumbo è rossoblù ???? Benvenuto in Sardegna ?? Bem-vindo à Sardenha ???? Welcome to Sardinia ???? ?? - Calcio_Casteddu : #Luvumbo è del #Cagliari -