Anniversario eccidio dei"Nove Martiri" oggi l'ANPI ricorda.

(Di mercoledì 23 settembre 2020) L'Aquila - Dopo l’Armistizio con gli Alleati dell’8 settembre ‘43, l’Italia venne occupata dai nazi-fascisti. Per sfuggire al Proclama di Kesserling che obbligava tutti i giovani ad arruolarsi nell’esercito tedesco un gruppo di giovanissimi patrioti aquilani per difendere la dignità e la libertà dell’Italia, si rifugia in montagna. Nel tentativo di unirsi alle Bande partigiane vengono però sorpresi dai tedeschi, catturati e fucilati. Il 23 settembre 1943 morirono così Anteo Alleva, Pio Bartolini, Francesco Colaiuda, Fernando della Torre, Berardino Di Mario, Bruno D’Inzillo,, Carmine Mancini, Sante Marchetti, Giorgio Scimia. “Ai giovani d’Abruzzo e in particolare de L’Aquila dedico queste pagine che rievocano una bella e generosa azione compiuta col sacrificio della vita da giovani come loro”. ...