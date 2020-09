Alexei Navalny dimesso dall’ospedale | il Cremlino | «Se vuole tornare in Russia è libero di farlo» Ma resterà in Germania per finire le cure

Leggi su open.online

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Il leader dell’opposizione russaè statodall’ospedale la Charité di Berlino, dove era stato ricoverato lo scorso 22 agosto per un presunto avvelenamento avvenuto su un volo di ritorno dalla Siberia. In un comunicato dell’ospedale, i medici hanno spiegato che: «le condizioni del paziente sono migliorate a sufficienza per poter esseredalleospedaliere». Intanto, ilha inviato un messaggio attraverso il portavoce Dmitry Peskov: «Seindi, come ogni cittadino russo». Peskov ha aggiunto anche di essere ...