Voto Veneto: Zaia, 'consenso da chi di solito non ci vota, non voglio deluderli' (Di martedì 22 settembre 2020) Treviso, 22 set. (Adnkronos) - "I veneti hanno apprezzato il fatto che ho ereditato una regione bistrattata, una provincia dell'impero, che non aveva molto rispetto. Oggi, dopo dieci anni, il Veneto è in prima fila, è sotto i riflettori e non lo dico per vanità, ma ha recuperato l'autorevolezza che aveva perso e questo si è visto dal Voto, che è un Voto del popolo". E' l'interpretazione del Voto del rieletto governatore del Veneto, Luca Zaia, a Treviso. "Sento la responsabilità, siamo allineati verso l'obiettivo". In più, continua, "abbiamo preso il consenso da cittadini veneti che normalmente non ci votano. sono gli stessi veneti che lasciando perdere le loro idee, magari sono andati a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) Treviso, 22 set. (Adnkronos) - "I veneti hanno apprezzato il fatto che ho ereditato una regione bistrattata, una provincia dell'impero, che non aveva molto rispetto. Oggi, dopo dieci anni, ilè in prima fila, è sotto i riflettori e non lo dico per vanità, ma ha recuperato l'autorevolezza che aveva perso e questo si è visto dal, che è undel popolo". E' l'interpretazione deldel rieletto governatore del, Luca, a Treviso. "Sento la responsabilità, siamo allineati verso l'obiettivo". In più, continua, "abbiamo preso ilda cittadini veneti che normalmente non cino. sono gli stessi veneti che lasciando perdere le loro idee, magari sono andati a ...

riotta : Dove centrodestra si presenta con volto moderato e non populista urlante @GiovanniToti #Liguria @zaiapresidente… - gennaromigliore : Campania, Toscana, Liguria, Veneto, Marche e Puglia. De Luca, Giani, Massardo, Sbrollini, Mangialardi e Scalfarotto… - lucianonobili : Sono felice di essere stato al fianco della mia amica @DaniSbrollini che in #Veneto ha condotto una campagna a viso… - TV7Benevento : Voto Veneto: Zaia, 'consenso da chi di solito non ci vota, non voglio deluderli'... - TV7Benevento : Voto Veneto: Zaia, 'non commento Crisanti, si commenta da sé'... -