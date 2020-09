Voto in Toscana: gli eletti nei 40 seggi. Ceccarelli probabile presidente del Consiglio regionale (Di martedì 22 settembre 2020) Leonardo Marras, ex capogruppo uscente del Pd in Consiglio regionale, è il più votato in assoluto, in Toscana: nella circoscrizione di Grosseto ha ottenuto 18.135 preferenze. Seconda la pisana Alessandra Nardini, con 15003. Al terzo posto l'ex assessore ai trasporti, Vincenzo Ceccarelli di Arezzo, con 14.564 voti. Ledo Gori verso la conferma come capo di gabinetto Leggi su firenzepost (Di martedì 22 settembre 2020) Leonardo Marras, ex capogruppo uscente del Pd in, è il più votato in assoluto, in: nella circoscrizione di Grosseto ha ottenuto 18.135 preferenze. Seconda la pisana Alessandra Nardini, con 15003. Al terzo posto l'ex assessore ai trasporti, Vincenzodi Arezzo, con 14.564 voti. Ledo Gori verso la conferma come capo di gabinetto

