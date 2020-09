USA, cresce la vendita di case esistenti (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Segnali di crescita giungono ancora dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato ad agosto un aumento del 2,4%, secondo quanto comunicato dall‘Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il +24,7% riportato a luglio. Il dato è in linea con le stime degli analisti. Sono state vendute 6 milioni di unità rispetto ai 5,86 milioni di luglio centrando le aspettative di consensus. Leggi su quifinanza (Di martedì 22 settembre 2020) (Teleborsa) – Segnali di crescita giungono ancora dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite dinegli Stati Uniti hanno registrato ad agosto un aumento del 2,4%, secondo quanto comunicato dall‘Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il +24,7% riportato a luglio. Il dato è in linea con le stime degli analisti. Sono state vendute 6 milioni di unità rispetto ai 5,86 milioni di luglio centrando le aspettative di consensus.

(Teleborsa) - Segnali di crescita giungono ancora dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato ad agosto un aumento del 2,4%, secondo quanto co ...

