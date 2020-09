Uomini e Donne, anticipazioni martedì 22 settembre 2020 (Di martedì 22 settembre 2020) anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 22 settembre nella nuova puntata del dating show anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo inseme. Puntata piena di discussioni quella di oggi. Si partirà con una lite che coinvolgerà Armando, Gianluca e la corteggiatrice Lucrezia. Questa, è entrata nel programma per corteggiare il tronista ma ormai da giorni, ha ceduto alle avance del cavaliere, anche se di molto più grande di lei. In studio Gianluca darà un ultimatum alla ragazza mentre Armando continuerà a volerla corteggiare. L’atteggiamento del cavaliere, che continua a ... Leggi su zon (Di martedì 22 settembre 2020), Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 22nella nuova puntata del dating show, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo inseme. Puntata piena di discussioni quella di oggi. Si partirà con una lite che coinvolgerà Armando, Gianluca e la corteggiatrice Lucrezia. Questa, è entrata nel programma per corteggiare il tronista ma ormai da giorni, ha ceduto alle avance del cavaliere, anche se di molto più grande di lei. In studio Gianluca darà un ultimatum alla ragazza mentre Armando continuerà a volerla corteggiare. L’atteggiamento del cavaliere, che continua a ...

