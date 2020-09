Una mostra come testimonianza: Letizia Battaglia (Di martedì 22 settembre 2020) La bambina con il pallone al quartiere la Cala di Palermo, 1980 – photo credits: web A partire dal 5 dicembre fino al 19 gennaio, nello spazio espositivo di Palazzo Reale a Milano, tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00, sarà possibile visitare la mostra Ritratti Palermitani, e ammirare i capolavori fotografici di Letizia Battaglia. Classe 1935, Letizia Battaglia avvia la sua carriera nel 1969 collaborando con diverse testate giornalistiche. Si occupa da sempre di immortalare la mafia e le sue foto, diventate famose nel corso del tempo, ne sono una testimonianza contemporanea. La mostra, che prevede l’allestimento di cinque opere in black&white, ha come tema alcuni tra i più famosi ritratti dell’artista. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 settembre 2020) La bambina con il pallone al quartiere la Cala di Palermo, 1980 – photo credits: web A partire dal 5 dicembre fino al 19 gennaio, nello spazio espositivo di Palazzo Reale a Milano, tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00, sarà possibile visitare laRitratti Palermitani, e ammirare i capolavori fotografici di. Classe 1935,avvia la sua carriera nel 1969 collaborando con diverse testate giornalistiche. Si occupa da sempre di immortalare la mafia e le sue foto, diventate famose nel corso del tempo, ne sono unacontemporanea. La, che prevede l’allestimento di cinque opere in black&white, hatema alcuni tra i più famosi ritratti dell’artista. ...

Ultime Notizie dalla rete : Una mostra “NonChiamatemiMorbo”, una mostra “parlante” sul Parkinson per combattere il pregiudizio La Stampa TikTok mostra un volto rassicurante ad un'opinione pubblica diffidente

Da grandi poteri nascono grandi responsabilità, se poi ricadono non sull'eroe spara ragnatele della Marvel ma su un social che sta provando ad evitare il ban negli Stati Uniti per il rotto della cuffi ...

Catania Summer Fest: presentati mostra e spettacolo della biennale d'arte Bias

La mostra “The time of game, the game of time”, sino al 18 ottobre al Palazzo della Cultura, e lo spettacolo equestre “Il gioco del tempo: in viaggio con Ulisse”, il 3 ottobre al Giardino Bellini, chi ...

